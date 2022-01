Proteste gegen islamistischen Terror in der Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou (Archivbild) (AFP / OLYMPIA DE MAISMONT)

Wie Korrespondenten berichteten, waren sie unter anderem in zwei Kasernen in der Hauptstadt Ouagadougou zu hören. Auch aus dem Norden des westafrikanischen Lands berichteten Anwohner von Schüssen. Zuletzt hatte es größere Demonstrationen in Burkina Faso gegeben. Die Regierung wies Berichte zurück, wonach die Armee die Macht übernommen habe.

Burkina Faso gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. In den Sahel-Staaten gibt es seit 2015 immer wieder dschihadistische Angriffe, die meisten an der Grenze zu Mali. Dort sind unter anderem Milizen aktiv, die den Terrorgruppen Al-Kaida oder IS nahe stehen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.