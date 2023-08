Polizei am Tatort in Jacksonville (AFP / -)

Das Motiv sei Rassismus gewesen. Der Schütze habe mehrere entsprechende Manifeste hinterlassen. Der Sherrif sprach von einem Tagebuch eines Verrückten. Wie es weiter hieß, kaufte der Täter seine Waffen in den vergangenen Monaten legal. Er habe keine Vorstrafen gehabt. Mit einem halbautomatischen Gewehr und einer Handfeuerwaffe erschoss er demnach in Jacksonville eine schwarze Frau, als sie in ihrem Auto saß. Zwei schwarze Männer tötete er in einem Geschäft, bevor er sich schließlich selbst das Leben nahm.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.