Weil auch in den nächsten Wochen Schulen für Präsdenzunterricht in Deutschland mehrheitlich geschlossen bleiben, erweitern ARD und ZDF ihre Bildungsangebote.

Unter dem Motto "Schule daheim" sendet der Bildungskanal ARD-alpha ab dem kommenden Montag werktags zwischen 9 und 12 Uhr Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen. Zudem werde es ab Montag auf allen Plattformen des Kinderkanals von ARD und ZDF (KiKA) für insgesamt drei Wochen Sonderprogramme geben.



In der ZDF-Mediathek und auf dem korrespondierenden YouTube-Kanal finden sich bereits Angebote unter dem Titel "Terra X plus Schule". Nach Angaben einer ZDF-Sprecherin kommen jede Woche neue Erklärvideos aus den Fächern Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik hinzu. Ergänzt werde das Angebot in der Mediathek durch Dokumentationen, Videos und Beiträge zur rechtefreien Nutzung.



Auch bei der britischen BBC sind die Angebote für Schülerinnen und Schüler deutlich erweitert worden. Seit Beginn der Woche sendet die BBC täglich mehrere Stunden Bildungsangebote, um Schulen während des neuen Lockdowns zu unterstützen.



Der Sender teilte in London mit, es würden jeden Tag drei Stunden Grundschulunterricht und mindestens zwei Stunden für Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen ausgestrahlt. Bildungsminister Willamson kündigte zudem an, eine Million Laptops und Tablets an Schülerinnen zu verteilen, deren Familien sich keine Endgeräte leisten können.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.