Die CDU hält an der im Grundgesetz vereinbarten Schuldenbremse fest.

Das bekräftige Generalsekretär Ziemiak auf Twitter und wandte sich damit gegen einen Beitrag von Kanzleramtschef Braun im "Handelsblatt". Ziemiak betonte, die Schuldenbremse habe die Grundlage dafür geschaffen, dass Deutschland in der Corona-Pandemie finanziell handlungsfähig sei; zudem ermögliche sie flexibles Agieren in Notsituationen. Nach der Krise müsse man so schnell wie möglich wieder zu soliden Haushalten zurückkehren.



Braun hatte dagegen vorgeschlagen, die Schuldenbremse wegen der Pandemie für einige Jahre auszusetzen und stattdessen jährlich neu über eine mögliche Aufweichung der Schuldenbremse zu entscheiden. Auch bei strenger Ausgabendisziplin sei sie nicht einzuhalten, wenn man zugleich die Sozialabgaben stabilisieren und auf Steuererhöhungen verzichten wolle. Finanzminister Scholz zeigte sich offen für diesen Vorschlag, gab aber zu bedenken, dass hohe gesetzgeberische Eingriffe notwendig seien, die einen breiten partei-übergreifenden Konsens voraussetzten.



Momentan darf der Bund nur in geringem Umfang neue Kredite aufnehmen - bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Wegen der Corona-Krise wurde diese Regel vorübergehend außer Kraft gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.