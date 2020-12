Griechenland setzt seine vorzeitige Rückzahlung von Krediten des Internationalen Währungsfonds fort.

Der Prozess für die 2021 und 2022 fälligen Zahlungen sei eingeleitet worden, teilte das Finanzministerium in Athen mit. Es gehe um 3,6 Milliarden Euro. Mit dem angekündigten Schritt wird das Land 80 Prozent seiner IWF-Schulden beglichen haben. Griechenland musste sich das Geld in der Schuldenkrise leihen. Inzwischen kann sich der EU-Staat an den Kapitalmärkten wieder selbst Finanzmittel beschaffen.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.