Der Fraktionschef der Christdemokraten im Europaparlament, Weber, warnt die Große Koalition davor, das Prinzip der sogenannten "Schwarzen Null" aufzugeben.

Weber sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, aus europäischer Sicht sei er geschockt von der Debatte, einen ausgeglichenen Bundeshaushalt zugunsten von Investitionen aufzugeben. Wenn sich Deutschland von der Schwarzen Null verabschiede, brächen in Europa alle Dämme. Als Beispiel führte der CSU-Vizevorsitzende Italien an. Er könne nur davor warnen, neue Schulden zu machen, denn dann werde die italienischen Regierung sagen, wenn Deutschland das dürfe, dürfe man das auch. Webers Ansicht nach sollten eher Kürzungen an anderer Stelle überlegt werden, beispielsweise im sozialpolitischen Bereich.



Die neue Führung der SPD hatte massive Investitionen gefordert und sowohl die Schwarze Null als auch die Schuldenbremse infrage gestellt. CDU und CSU lehnen das ab.