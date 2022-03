Europäische Kommission in Brüssel (dpa)

Das geht aus Leitlinien für die Haushaltspolitik der EU-Länder hervor, die die Europäische Kommission heute in Brüssel vorlegte. Die Schulden- und Defizitregeln waren wegen der Corona-Krise ausgesetzt worden und sollten eigentlich 2023 wieder in Kraft treten. Das - so die EU-Kommission weiter - werde nun angesichts der hohen Unsicherheit wegen des Krieges in der Ukraine neu bewertet. Eine endgültige Entscheidung werde im Frühling getroffen.

