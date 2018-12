Im Haushalts-Konflikt mit Italien sieht Bundesfinanzminister Scholz Chancen für eine Einigung mit der EU-Kommission.

Er habe in Gesprächen in Rom vor einigen Tagen festgestellt, dass die Bereitschaft groß sei, einen Konsens zu suchen, sagte der SPD-Politiker vor einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Seiner Ansicht nach werde über das Thema derzeit besonnen debattiert. Medienberichten zufolge soll die italienische Regierung bereit sein, im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr eine Neuverschuldung von lediglich 2,0 statt wie bislang geplant von 2,4 Prozent anzusetzen. Dies wäre allerdings im Vergleich zu den ursprünglichen Zusagen der Vorgängerregierung immer noch mehr als doppelt so hoch.



Die EU-Kommission hatte Korrekturen verlangt und den Weg für ein Defizitverfahren gegen das hoch verschuldete Land geebnet, an dessen Ende Strafzahlungen Roms stehen könnten.