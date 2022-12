Fall Harvey Weinstein

Harvey Weinstein auf dem Weg zum Gericht in New York (hier beim ersten´Prozess im Jahr 2020) (Alec Tabak / Zuma Wire / imago-images)

Wie die Geschworenen eines Gerichts im kalifornischen Los Angeles mitteilten, wird er in drei von sieben Anklagepunkten verurteilt, darunter Vergewaltigung. In einem Fall wurde er freigesprochen, in drei weiteren gab es keine Einigung. Insgesamt ging es um Vorwürfe von vier Frauen, die sich auf einen Zeitraum von 2004 bis 2013 bezogen. Dem 70-jährigen Weinstein droht eine weitere lange Haft. Über das Strafmaß wird später befunden.

Bereits 2020 war ein Prozess in New York wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Nötigung mit einem Schuldspruch und einer Haftstrafe von 23 Jahren geendet.

