Der amerikanische Bürgerrechtler Malcolm X spricht am 14. Mai 1963 auf einer Kundgebung in New York. (picture-alliance / dpa - UPI)

Das entschied eine Richterin in Manhattan. Es handelt sich um den 83 Jahre alten Muhammad Aziz und den bereits verstorbenen Khalil Islam, die lange Jahre im Gefängnis waren. Ihre Fälle wurden wieder aufgerollt, nachdem neue Beweise vorgelegt worden waren. Fast zwei Jahre lang dauerten die Ermittlungen.

Malcolm X war eine der umstrittensten Figuren der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Er gehörte zur "Nation of Islam", einer Organisation schwarzer Muslime. Im Gegensatz etwa zu Martin Luther King trat Malcolm X für radikalere Methoden und einen ethnischen Separatismus zur Selbstverwirklichung von Afro-Amerikanern ein. 1965 wurde er im New Yorker Viertel Harlem während einer Rede erschossen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.