In Paris haben rund 25.000 Menschen gegen gegen ein Urteil des Kassationsgerichts demonstriert, der höchsten juristischen Instanz in Frankreich.

Die Richter hatten die Schuldunfähigkeit eines Mannes bestätigt, der vor vier Jahren seine jüdische Nachbarin aus antisemitischen Motiven ermordet hatte. Der Täter wurde wegen einer Psychose infolge von Cannabis- und Alkoholkonsum für unzurechnungsfähig erklärt, muss aber für mindestens 20 Jahre in die Psychiatrie.



Der Fall beschäftigt auch die französische Politik. Präsident Macron hatte sich Anfang der Woche dafür ausgesprochen, eine Schuldunfähigkeit wegen Drogenkonsums aus dem Gesetz zu streichen. Justizminister Dupond-Moretti kündigte bereits entsprechende Änderungen an.



Aus Protest gegen die französische Gerichtsentscheidung demonstrierten auch in Israel mehrere hundert Menschen. Sie versammelten sich vor der französischen Botschaft in Tel Aviv.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.