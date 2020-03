Die Gymnasiallehrerinmnen und -Lehrer in Deutschland empfinden einer repräsentativen Umfrage zufolge ihren Beruf zunehmend als Belastung.

Einer bundesweiten Befragung im Auftrag des Philologenverbandes zufolge schätzen zwei von drei Lehrkräften ihre berufliche Belastung als hoch bzw. sehr hoch ein. Insgesamt haben mehr als 16.000 Personen an der Befragung teilgenommen. Demnach empfinden die Lehrkräfte vor allem die großen Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schüler als belastend. 90 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass ihr Arbeitspensum zu hoch sei und sie keine ausreichenden Pausen hätten.



In einer Stichprobe wurden zudem Teilnehmende gebeten, ihre Arbeitszeit zu protokollieren. Es zeigte sich, dass fast dreiviertel mehr als 40 Stunden die Woche arbeitete, fast die Hälfte sogar mehr als 45 Stunden, an bis zu sieben Tage die Woche.



Trotzdem sei die Mehrheit mit dem Job zufrieden - 85 Prozent machten ihr Kreuz bei "eher" bis "sehr" zufrieden. Der Philologenverband als Vertreter der Gymnasiallehrenden fordert deswegen ein Maßnahmenpaket, etwa die Senkung der Unterrichtsstunden und kleinere Klassen.