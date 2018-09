Campus & Karriere fragt: Wo steht der Musikunterricht an deutschen Schulen? Wie können die Probleme bei der Unterrichtsversorgung gelöst werden? Was muss in der Lehrerausbildung verändert werden?

Gesprächsgäste:

, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und langjähriger Musiklehrer Joana Grow, Musiklehrerin an einer Grundschule in Hildesheim und wissenschaftliche Mitarbeiterin für Musikpädagogik an der TU Braunschweig

Am Mikrofon: Benedikt Schulz

Beiträge:

Was bewegt die Musiklehrerinnen und -lehrer? - Besuch auf dem Bundeskongress Musikunterricht in Hannover

Keine Musiklehrer, kein Musikunterricht – Besuch einer Grundschule in Sachsen-Anhalt

Eine Sendung mit Hörerbeteiligung über Telefon: 00800 – 44 64 44 64

oder Email: campus@deutschlandfunk.de