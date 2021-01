Angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie werden Forderungen lauter, die Schulpolitik verlässlicher zu gestalten.

Unionsfraktionschef Brinkhaus sagte der "Neuen Westfälischen" in Bielefeld, Schulen, Eltern und Kinder brauchten für den Rest des Schuljahres Planungssicherheit. Die Politik müsse umgehend klarstellen, ob die Maßnahmen verlängert werden müssten und ob die Osterferien verkürzt würden. Er wolle den Bundesländern keine Kompetenzen wegnehmen, betonte Brinkhaus, aber bei Themen wie etwa dem digitalen Lernen müsse man einheitlicher und dynamischer vorgehen.



Auch Bundesbildungsministerin Karliczek forderte eine stärkere Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildungspolitik. Derzeit könne der Bund nur Geld für Investitionen, etwa für die Digitalisierung der Schulen geben, sagte die CDU-Politikerin im "Spiegel". Eine inhaltliche Zusammenarbeit sei nicht möglich. Dies könne kein Zukunftsmodell sein.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, schlug vor, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ihre interaktiven Bildungsangebote ausbauen. Ganz normaler Unterricht werde an vielen Orten noch lange nicht möglich sein, sagte sie der Funke Mediengruppe. Daher brauche man andere, kreative Lösungen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 09.01.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 05.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 05.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 04.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 02.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.