Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat in der Diskussion über eine Öffnung der Schulen Bundesbildungsministerin Karliczek kritisiert.

Karliczek, CDU, hatte heute wissenschaftliche Leitlinien für einen sicheren Schulbetrieb in der Pandemie vorgelegt. Baerbock kritisierte, dies komme viel zu spät. Die Ministerin habe ein Dreivierteljahr gebraucht, aus dem Winterschlaf aufzuwachen. Kohortenbildung für Klassen, unterschiedliche Unterrichtszeiten und Masken seien Schnee von gestern.



Bundeskanzlerin Merkel stellte heute angesichts zurückgehender Corona-Infektionszahlen eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht. Sie berät übermorgen mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Coronapandemie.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.