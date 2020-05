Die SPD-Vorsitzende Esken geht davon aus, dass der Schulunterricht bis auf weiteres nur in Schichten sowie in kontrollierbaren kleinen Gruppen möglich sein wird.

Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung", wie lange das so bleibe, hänge womöglich davon ab, wann ein Impfstoff komme. Normaler Unterricht zu Beginn des neuen Schuljahres sei undenkbar. Das hätte volle Klassen und unkontrollierbare Kontakte zur Folge, etwa im Bus oder in den Pausen. Bei einer Covid-19-Infektion müsste dann die ganze Schule in Quarantäne gehen, so die SPD-Vorsitzende. Von der Politik verlangte Esken klare Strukturen, auf die sich Eltern von Schülern verlassen könnten.