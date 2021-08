In den meisten Bundesländern dauern die Sommerferien noch an, in einigen hat allerdings die Schule schon wieder begonnen. Nach den vergangenen anderthalb Jahren mit Homeschooling, Wechsel- und Präsenzunterricht soll trotz steigender Infektionszahlen ein bisschen mehr Normalität in den Schulalltag einziehen. Laut dem Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer fehlt bei der Öffnungsstrategie jedoch ein genereller "Masterplan". Dieser fehle vor allem in Hinsicht auf Konzepte, um die durch die Corona-Pandemie verursachten pädagogischen "Kollateralschäden" abzumildern.

Die Pandemie habe zu Lernrückstände in allen Milieus geführt, allerdings seien sozial benachteiligte Milieus stärker betroffen. Bereits bestehende Nachteile seien durch die Pandemie nochmals verstärkt worden. Es sei nun Aufgabe, die Gesellschaft zusammenzuhalten und wieder zusammenzuführen, betonte Zierer.

"Man hat viel Zeit Verloren"

Das Bildungsniveau stehe in einem direkten Zusammenhang mit der Wirtschaftskraft und der Demokratiefähigkeit eines Landes. "Wenn wir hier die Augen zumachen und darauf hoffen, das regelt sich alles von selber, dann gefährden wir nicht nur die Wirtschaftskraft Deutschlands, sondern auch die Demokratie Deutschlands", so Zierer.

Wie immer bei pädagogischen Interventionen müssten jetzt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Strategien erarbeitet werden. Kurzfristig hätten Sommerschulen erfolgreich sein können - allerdings sei das in vielen Bundesländern "nicht mehr als eine Beschäftigungstherapie" gewesen. Auch langfristige Konzepte, die aus den Lehren der Corona-Pandmie für das Schulsystem entwickelt werden könnten, gebe es nicht, so Zierer. "Sodass ich rückblickend sagen muss, man hat hier viel Zeit verloren."

Neben dem Lehrermangel habe die Pandemie auch das Problem des Schulleitermangels nochmals offenbart. Um dies anzugehen, müsste insgesamt ein positiveres Bild von Lehrerinnen und Lehrern in der Gesellschaft entwickelt werden. Der Beruf sei einer der wichtigsten in der Gesellschaft, "weil er die nachwachsenden Generationen vorbereitet auf unsere Demokratie, vorbereitet auf die gesellschaftlichen Herausforderungen".