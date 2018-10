Schulen in Frankreich

Die französische Regierung prüft den Einsatz von Polizisten an Schulen in Brennpunktvierteln.

Das erklärte Innenminister Castaner in Paris. Die Debatte war neu entbrannt, nachdem ein 15-jähriger Gymnasiast in einem Pariser Vorort seine Lehrerin mit einer Druckluftwaffe bedroht hatte. Videos der Tat sorgten in den sozialen Netzwerken für Empörung. Bildungsminister Blanquer sagte, es sollten außerdem mehr Mitglieder der Schulverwaltung zu Sicherheitsexperten ausgebildet werden, damit Gewalttaten systematisch verfolgt würden.