Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, will mit ihren Kolleginnen und Kollegen bald über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie diskutieren.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin sagte der "Rheinischen Post", man werde sich im Vorfeld der Beratungen der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder über den weiteren Verlauf des Schuljahres abstimmen. Die Bund-Länder-Runde ist für den 5. Januar geplant.



Seit Beginn des harten Lockdowns gibt es fast nirgendwo mehr Präsenzunterricht. Die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrates, Wetzel, forderte, Lüftungsgeräte für Schulen anzuschaffen, um einen sicheren regulären Unterricht zu ermöglichen. Viele Schulen hätten schon gute Lösungen umgesetzt, und diese sollten weitergeführt und weitergedacht werden. Es sei zu vermuten, dass die gegenwärtige Lage über den 10. Januar hinaus andauern werde, meinte Wetzel.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.