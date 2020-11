Die Bildungsgewerkschaft GEW hat eine mangelnde Unterstützung von Schulen im Umgang mit islamistischen Tendenzen beklagt.

Zu dem Thema fehle es an belastbaren Daten, sagte Vorstandsmitglied Hoffmann der Katholischen Nachrichtenagentur. Die Beratungsstrukturen für Lehrerinnen und Lehrer müssten dringend ausgebaut werden. Ferner seien bessere Integrationskonzepte für Kinder und Jugendliche nötig. Islamismus sei vor allem für junge Menschen attraktiv, die wenig Perspektiven in der Mehrheitsgesellschaft sehen. Zugleich müssten Straftatbestände wie Bedrohung, Nötigung und Einschüchterung durch extremistische Eltern zeitnah strafrechtlich verfolgt und geahndet werden.



Der Deutsche Lehrerverband forderte eine bundesweite Bestandsaufnahme zum Umgang mit islamistischen Tendenzen an Schulen. Es solle dazu eine anonymisierte Umfrage unter den Lehrkräften geben, sagte Verbandschef Meidinger. Es fehle an Unterstützungsangeboten für Schulen und Pädagogen durch ausgebildete Experten. Meidinger plädierte dafür, Ombudsstellen einzurichten. An diese sollten sich betroffene Lehrkräfte auch jenseits des Dienstwegs jederzeit vertraulich wenden können.



Die islamistisch motivierte Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty Mitte Oktober hatte auch in Deutschland eine Diskussionen über den Umgang mit Schülerinnen und Schülern angestoßen, die sich radikalisiert haben. Der Deutsche Lehrerverband spricht von einem Tabuthema, über das sich viele Lehrer nicht offen äußerten, auch weil sie sich der Rückendeckung durch Schulleitung und Politik oft nicht sicher seien.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.