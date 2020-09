In den kommenden Jahren wird es einer Studie zufolge einen erheblichen Lehrermangel in Deutschland geben.

Dies betrifft nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sowohl die Kernfächer Mathematik und Deutsch, aber auch Sport, Englisch, Kunst und Musik. Lediglich für die Gymnasien wird derzeit bedarfsdeckend ausgebildet, zitiert die F.A.Z. aus der Studie. Diese macht mangelnde länderübergreifende Planung und Steuerung dafür verantwortlich. Demnach fehlen Grundschullehrer ebenso wie Lehrer für Berufsschulen und die Sekundarstufe I. Auch Sonderpädagogen würden nicht in ausreichender Zahl ausgebildet, obwohl die Anzahl der Schüler mit Förderbedarf enorm gestiegen sei, heißt es in der Untersuchung.



Die Zuständigkeit für Bedarfsprognosen und Kapazitätsplanungen für den Lehrerbedarf liegt bei den Ländern und der Kultusministerkonferenz (KMK). Als einzige Möglichkeit, länderübergreifende Standards zu setzen, kommt laut der Studie ein alle Länder bindender Staatsvertrag in Frage.



Die Studie geht davon aus, dass das Problem sich nur mit einer länderübergreifenden Instanz lösen lasse, etwa einem wissenschaftlichen Beirat für den Lehrkräftebedarf. Die Länder müssten sich verpflichten, so viele Lehrer auszubilden, dass wenigstens ihr Eigenbedarf gedeckt werden könne.



Derzeit bildet die Mehrheit der Bundesländer so lückenhaft aus, dass nicht einmal pensionsbedingte Abgänge ersetzt werden können. Vor allem in der zweiten Phase der Lehrerausbildung gibt es erhebliche Unterschiede, was etwa die Dauer des Referendariats betrifft. „Das analysierte Strukturproblem in derLehrkräfteausbildung ist auch ein Qualitätsproblem, das am Ende auf das Bildungsergebnis im Klassenzimmer durchschlägt“, heißt es in der Studie.

