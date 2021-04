Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien hat sich zufrieden über die Ergebnisse der gestrigen Kultusministerkonferenz geäußert.

Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man habe noch einmal bekräftigt, wie groß die Bedeutung die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs trotz der Corona-Pandemie sei. Zudem habe man sich bei den flächendeckenden Tests verständigt und sich beim Abitur klar positioniert. Prien verteidigte den unterschiedlichen Umgang der Bundesländer mit der Frage des Präsenzunterrichts. Schleswig-Holstein könne in Landkreisen mit sehr niedrigen Inzidenzen nicht die gleichen Regeln anwenden wie sie in Hochinzidenzgebieten etwa in Sachsen oder Bayern nötig seien. Der Verband Bildung und Erziehung äußerte sich empört, dass einige Bundesländer offenbar auch bei hohen Inzidenzwerten die Schulen offen halten wollen. Der Vorsitzende Beckmann sagte, man bekomme fast den Eindruck, dass mit der Gesundheit von Lehrkräften und Kindern eine Form russisches Roulette gespielt werde.



Die Kultusministerkonferenz hatte gestern unter anderem beschlossen, dass die Abitur-Prüfungen trotz der Pandemie stattfinden sollen. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte sollen zwei Mal in der Woche die Möglichkeit für einen Corona-Selbsttest erhalten.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.