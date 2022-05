Gewalttat in Texas

Schulen verschärfen Sicherheitsmaßnahmen

In den USA werden nach dem Massaker an einer texanischen Grundschule an vielen Schulen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Wie die Polizeibehörden erklärten, wurde an Schulen in der Hauptstadt Washington, in Atlanta, in den Bundesstaaten Texas, Connecticut, Virginia, Maryland sowie Florida das vorhandene Sicherheitspersonal verstärkt.

25.05.2022