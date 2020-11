Die Gründerin des Vereins "Digitale Bildung für alle e.V", Pausder, hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine nicht ausreichende Digitalisierung an den Schulen bemängelt.

Bisher habe sich hier nicht viel getan; es gebe nach wie vor zu wenig mobile Geräte, sagte Pausder im Deutschlandfunk (Audio-Link). Man brauche nun eine unbürokratische Förderung. Auch ein schnelles Internet sei an den Schulen ein rares Gut. Zudem müsse es die Voraussetzungen für mehr Hybrid-Unterricht geben. Hier müsse den Schulen mehr Entscheidungsspielraum gegeben werden. Pausder betonte, wegen des Ansteckungsrisikos müssten Klassen aufgeteilt werden. So könnten etwa Turnhallen, aber auch leerstehende Konferenzräume in Hotels genutzt werden. Ferner forderte sie deutlich mehr FFP2-Masken zum Schutz der Schüler.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.