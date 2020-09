Die 800.000 Lehrer in Deutschland sollen möglichst zügig mit Dienst-Laptops ausgerüstet werden.

Bei einem Treffen in Berlin verabredeten Bundeskanzlerin Merkel, Bildungsministerin Karliczek, SPD-Chefin Esken und die Kultusminister der Länder entsprchende Schritte zur Finanzierung. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, begrüßte, dass die Beschaffung der Geräte noch in diesem Jahr ermöglicht werde. Bekräftigt wurde bei dem Treffen im Kanzleramt außerdem, dass sich der Bund mit 500 Millionen Euro an den Kosten zur Ausbildung und Finanzierung von Administratoren beteiligt, die sich um die Technik an den Schulen kümmern sollen. Als weitere Ziele wurden der zügige Ausbau der Glasfaser-Internetverbindungen und die schrittweise Entwicklung einer Bildungsplattform genannt.



Thema des Gesprächs waren auch die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in den Schulen in der Corona-Pandemie. Man wolle vermeiden, dass es erneut Schulschließungen gebe, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.