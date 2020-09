Bund und Länder haben sich auf eine engere Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Schulen geeinigt. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Hubig, begrüßte nach dem Treffen im Kanzleramt die Bereitschaft der Bundesregierung, noch in diesem Jahr die Beschaffung digitaler Endgeräte für Lehrkräfte zu ermöglichen.

Bestehende Strukturen in der Lehreraus- und -fortbildung sollten gestärkt werden. Weitere Ziele seien der zügige Ausbau der Glasfaser-Internetverbindung für alle Schulen und die schrittweise Entwicklung einer Bildungsplattform durch den Bund. Beide Seiten betonten, trotz der verstärkten Kooperation bleibe der Bildungsföderalismus unangetastet.



Bei dem Treffen ging es auch um die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in den Schulen in der Corona-Pandemie. Man wolle vermeiden, dass es erneut zu Schulschließungen komme, hieß es. Gleichwohl sei die Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Sommerferien richtig gewesen. Am Mittwoch soll es ein Fachgespräch zum Thema Lüftungshygiene geben.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.