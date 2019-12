Bundesweit sind an mehr als 1.000 öffentlichen Schulen die Posten der Schulleiterinnen und Schulleiter nicht besetzt.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Bildungsministerien. Betroffen seien vor allem Grundschulen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen waren den Angaben zufolge Anfang August 457 Leitungsposten nicht besetzt, davon 250 an Grundschulen. Das sei etwa jede zehnte. In Niedersachsen seien an mehr als 170 von etwa 2.800 Schulen die Rektorenposten verwaist, allein 98 davon an Grundschulen. Kultusminister Tonne erklärte, es sei insbesondere an kleineren Schulen in ländlichen Regionen schwieriger, Schulleitungsstellen zu besetzen.



Auch in Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg fehlen laut dpa zahlreiche Schulleiterinnen und Schulleiter. In Brandenburg etwa mussten nach Angaben des Bildungsministeriums Stellen zum Teil mehrfach ausgeschrieben werden, weil keine Bewerbungen vorlagen. In Bayern sei hingegen der Schulleitermangel laut dem Kultusministerium kein Thema. Weniger als ein Prozent der Leitungsstellen seien unbesetzt.