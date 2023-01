"Schulbarometer"

Besprechung im Lehrerzimmer (imago/imagebroker)

Wie aus den Ergebnissen des "Schulbarometers" der Robert Bosch Stiftung hervorgeht, sehen das zwei Drittel der Schulleitungen so. An Schulen in sozial benachteiligten Vierteln gaben sogar 80 Prozent der Leitungen den Personalmangel als größte Herausforderung an. Die Bereichsleiterin zum Thema Bildung der Robert Bosch Stiftung, Wolf, sagte, für den Lehrkräftemangel gebe es keine schnelle und vor allem keine einfache Lösung. Weniger bürokratischer Aufwand - etwa bei Anstellung von Unterstützungsfachkräften in der Verwaltung oder ausländischen Lehrkräften - könne die aktuelle Personalnot an den Schulen aber zumindest lindern.

Weitere Herausforderungen sehen die Schulleitungen etwa bei den Themen Digitalisierung, Bürokratie und Arbeitsbelastung. Allerdings werden diese Probleme im Gegensatz zum Lehrermangel nur von rund jeder fünften Schulleitung genannt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.