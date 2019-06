Schulmassaker in Parkland

Mehr als ein Jahr nach dem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist ein ehemaliger Polizist angeklagt worden, weil er während der Tat nicht eingegriffen hatte.

Wie die Staatsanwaltschaft des Broward County mitteilte, werden dem Mann unter unterlassene Hilfeleistung, grobe Fahrlässigkeit und Meineid vorgeworfen. Die Anklage sieht es aufgrund von Videoaufnahmen als erwiesen an, dass der Polizist außerhalb des Schulgebäudes blieb, obwohl er wusste, dass der Täter darin das Feuer auf Schüler und Lehrer eröffnet hatte.



Die Tat hatte sich im Febuar 2018 an einer High School in der Stadt Parkland ereignet. Der Täter - ein ehemaliger Schüler - erschoss 17 Menschen. Er wurde danach festgenommen und ist des Mordes angeklagt.