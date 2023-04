Dorothee Feller, Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. (IMAGO / Rüdiger Wölk)

Sie wisse, was die daraus resultierte Verschiebung für Schüler bedeute, die sich konkret auf eine Klausur vorbereitet hätten, sagte die CDU-Politikerin in Düsseldorf. Es sei verständlich, wenn sie und auch Lehrer "echt sauer" seien. Die Entscheidung, den Start der Prüfungen kurzfristig zu verschieben, sei ihr sehr schwer gefallen, führte Feller aus.

Die für heute geplanten Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen wurden gestern Abend auf Freitag verlegt. Die zentralen Prüfungsaufgaben konnten teilweise nicht vom Server heruntergeladen werden. Wer wegen des Festes zum Ende des Ramadan am Freitag nicht teilnehmen will, erhält nach den Worten der Ministerin eine Möglichkeit zum Nachschreiben.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.