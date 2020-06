Trotz der in vielen Bundesländern geplanten Wiederöffnung der Schulen kann es nach Ansicht der Kultusministerkonferenz-Vorsitzenden Hubig keine vollständige Rückkehr zum Normalzustand geben.

Man könne keinen Regelbetrieb wie vor Corona haben, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Wenn man auf die Abstandsregeln verzichte, müsse man andere Hygieneregeln vereinbaren. Konkret nannte die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stabilität in den Gruppen, Kontakteinschränkungen wie getrennte Pausen, das Lüften und die Nachverfolgung von Infektionsketten. Eine Maskenpflicht im Unterricht lehnte Hubig ab. Bei jüngeren Schülern sei diese nicht einfach durchzusetzen, zudem sei im Unterricht auch die Mimik wichtig.



Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, verlangte dagegen in der "Bild"-Zeitung eine Maskenpflicht auch im Klassenraum. Er schlug zudem umfassende, regelmäßige Corona-Tests von Lehrern und Schülern sowie Notfallpläne für den Fall steigender Infektionszahlen vor.



Die Bundesländer wollen so bald wie möglich wieder zu einem normalen Schulbetrieb zurückkehren. An Grundschulen in Sachsen gibt es bereits Unterricht im gewohnten Klassenverband. Andere Länder wollen in den kommenden Tagen nachziehen.