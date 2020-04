"Wir haben einen Grad an Einheitlichkeit erreicht, der in einem föderalen System fast schon an ein Wunder grenzt", so die Kanzlerin nach der Bund-Länder Einigung zur Lockerung der Corona-Einschränkungen. Tatsächlich sollen die Schulen deutschlandweit einheitlich bis zum 4. Mai geschlossen bleiben. Außer für Prüflinge: Manche Bundesländer wie etwa NRW wollen schon kommende Woche Abschlussprüfungen abnehmen, andere erst Wochen später.

Campus & Karriere fragt: Hatten Real-, Hauptschüler und Abiturienten überhaupt genügend Zeit, sich vorzubereiten? Wären Durchschnittsabschlüsse nicht weitaus fairer? Und: Können Schulen in den kommenden Tagen überhaupt Hygienekonzepte entwickeln, um Prüfungen coronagerecht abzuhalten?

Gesprächsgäste:

Ilka Hoffmann , Schulexpertin der GEW

, Schulexpertin der GEW Sven Zimmerschied , Schulleiter der Friedensburg Oberschule in Berlin

, Schulleiter der Friedensburg Oberschule in Berlin Norman Heise , Vorsitzender des Landeselternrates Berlin

, Vorsitzender des Landeselternrates Berlin Maja Lasic, MdA Berlin, bildungspolitische Sprecherin der SPD

Eine Sendung mit Hörerbeteiligung. Die kostenfreie Telefonnummer: 00800 – 44 64 44 64 oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Sie können ab jetzt bis zur Sendung morgen auch eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.