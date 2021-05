Für eine gesunde Psyche braucht es soziale Kontakte. Das Bedürfnis nach Nähe und persönlichen Begegnungen lässt sich gerade bestens beobachten, wenn selbst bei unwirtlichem Mai-Wetter die Menschen wieder in die Außengastronomie strömen oder sich in Gärten und Parks zum corona-konformen Beisammensein verabreden. Kindern und Jugendlichen wurden diese Kontakte monatelang erschwert. Und es wird dringend Zeit, sie und die Öffnung der Schulen wieder in den Blick zu nehmen.

Denn die sind nicht nur dafür da, Wissen zu vermitteln. Schulen sind auch und unbedingt soziale Lernorte. Wir wissen um die teilweise dramatischen Folgen des Lernens in Distanz für die psychische Entwicklung der jungen Generation. Nehmen wir nur die Warnung der zuständigen Mediziner, die von überfüllten Kinder- und Jugendpsychiatrien berichten. Wer nicht suizidgefährdet sei oder lediglich eine Depression habe, könne nicht mehr aufgenommen werden, berichten sie.

Zusätzlicher Druck auf Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler

Und selbstverständlich sind in den Monaten des digitalen Unterrichts auch große Lernlücken entstanden. Wenn Bundesbildungsministerin Anja Karliczek nun, wie im "Interview der Woche" im Deutschlandfunk geschehen, Lernstandserhebungen ankündigt – möglichst noch vor den Sommerferien – erhöht das zusätzlich den Druck. Auf die Schülerinnen und Schüler, die sich neben den üblichen Klassenarbeiten ein weiteres Mal beweisen müssen. Und auch die Lehrkräfte werden zu Recht stöhnen: Noch eine Anforderung, die es zu bewältigen gilt, womöglich noch mit zusätzlichem bürokratischem Aufwand. Genau der ist bei den von der CDU-Ministerin angekündigten länderübergreifenden Kontrollen zu befürchten.

Sind Lernlücken dann identifiziert, muss vor Ort an den Schulen entschieden werden, wie diese sinnvoll wieder aufgeholt werden können. Dazu gibt es in den einzelnen Bundesländern bereits wegweisende Ideen. Diese Projekte gilt es jetzt zu verstetigen. Denn Bildungsforscher befürchten, dass die Lernlücken teilweise so massiv sind, dass ein Extra-Ferienkurs pro Schüler nicht ausreichend wird. Wenn wir die Bedürfnisse der Jüngeren wirklich ernst nehmen, muss jetzt viel Geld und Personal bereitgestellt werden – und zwar für die nächsten Jahre. Da werden die vom Bund versprochenen zwei Milliarden Euro des Corona-Aufholprogramms längst nicht ausreichen.

Selbstverständlich ist eine Rückkehr zum Präsenzunterricht nur mit einem klaren Hygiene-Konzept möglich. Es braucht genügend und regelmäßige Tests, die Lehrkräfte und alle anderen Angestellten in Schulen müssen geimpft werden, genauso wie bei Schülern ab zwölf Jahren, sobald das möglich ist.

Aber es braucht vor allem eines bei einer Öffnung der Schulen: Verlässlichkeit. Das formulieren viele Lehrkräfte und Schulleitungen als dringenden Wunsch immer wieder. Ein Hauruck-Verfahren darf es nicht geben. Stattdessen: Planungssicherheit und klare Vorgaben aus den zuständigen Ministerien. Dann kann die Rückkehr zum Präsenzunterricht gelingen und Schulen können wieder zu dem sozialen Lernort werden, der sie es vor der Pandemie waren.