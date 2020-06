Nach dem Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies gibt es jetzt 730 registrierte Neuinfektionen, wie ein Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte. 7000 Menschen wurden in Quarantäne geschickt. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück dauern die Tests noch an. Dort arbeiten tausende Mitarbeiter. Der Kreis hat deshalb die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Die Soldaten sollen bei der Durchführung des Reihentests unterstützen. Bislang hatten das Rote Kreuz und die Malteser geholfen. Diese Organisationen stießen den Angaben zufolge aber an ihre Grenzen.

Kontrolle der Menschen in Quarantäne: "Eine Mammutaufgabe"

Landrat Sven Georg Adenauer sagte im Dlf, es sei eine Mammutaufgabe, die Menschen in der Quarantäne zu halten. Ordnungsämter und Polizei würden das Geschehen im Kreis Gütersloh nun verstärkt kontrollieren. Adenauer verteidigte auch die Maßnahme, erneut Kitas und Schulen zu schließen. Viele Kinder von Angestellten der Firma Tönnies würden die Einrichtungen besuchen. Man wolle die gesunden Kinder schützen und habe sich nach Beratungen mit dem Krisenstab und dem Ministerium auf Landesebene zu diesem Schritt entschieden. Die Wut der Eltern sei jedoch nachvollziehbar, sagte Adenauer.

Er befürwortete zudem schnelle Änderungen der Bedingungen in der Fleischindustrie. Die Politik habe diese angekündigt, jetzt müsse sie auch liefern.

