Schulen dicht, endlich! Endlich etwas mehr Ehrlichkeit, etwas weniger Verunsicherung – in den meisten Bundesländern. Seit Tagen fragen sich Schüler, Eltern und Lehrer, wann sie zu Hause bleiben sollten. Was andere für dringend erforderlich halten, kann doch in Deutschland nicht absurd sein. Mehr als ein Drittel der EU hat Schulschließungen längst verfügt, bei uns aber sollten Kitas und Schulen, gemeinhin die Virenschleudern Nr. 1, weiter geöffnet bleiben. Dabei erzählen uns doch Politiker und Wissenschaftler seit Wochen, wie wichtig es ist, einen sprunghaften Infektionsanstieg zu vermeiden.

Schon am 5. März forderte der Virologe Alexander Kekule zweiwöchige Corona-Ferien, die Absage von Großveranstaltungen, und eine Beschränkung innerdeutscher Reisen. Er wurde belächelt: Geht doch nicht, maßlos überzogen, nur nicht überreagieren! Wertvolle Zeit ging verloren. Denn passiert ist zu wenig und zu viel Widersprüchliches. Hier mal eine Schule dicht machen, da mal ein Fußballspiel absagen, anderswo die Theater schließen. Dazu ein Gesundheitsminister, der nur Empfehlungen aussprechen kann und eine Kanzlerin, die allzu spät aufwacht, um ihre Länderfürsten zur Raison zu bringen.

Söder zeigt Stärke

"Keine flächendeckenden Schulschließungen!" hieß es gestern noch von ihrer Bildungsministerin, die Ministerpräsidenten waren sich ohnehin mal wieder uneins. 16 unterschiedliche Meinungen, hoch lebe der Föderalismus! Stärke hat Bayerns Chef Markus Söder gezeigt, es auf den Punkt gebracht: Führung und Haltung sei gefragt, um die Bürger nicht weiter zu verunsichern. Er forderte klare Ansagen und Absprachen, während sein Berliner Kollege Michael Müller oder auch Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil völlig versagten, rumeierten und das Problem bis in den gestrigen Abend noch auszusitzen versuchten.

Nächste Schritte werden folgen

Die Folge: Viel zu lange wähnten sich die meisten von uns in Sicherheit, wird schon nicht so schlimm werden. Doch seit die Forscher die Tonlage verschärft haben, gerät die Politik unter Druck. In Italien berichten Ärzte, dass sie entscheiden müssen, wen sie noch behandeln können, über 80-jährige Corona-Infizierte gehören oft nicht mehr dazu. Wenn es nur einen Hauch einer Chance gibt, dies bei uns noch zu verhindern, sind die Schulschließungen richtig.

Natürlich muss die Betreuung der Kinder sichergestellt werden, damit nicht plötzlich Ärzte, Pfleger, Kraftfahrer oder Polizisten fehlen, aber es geht! Machen wir uns nichts vor, weiteres wird folgen. Nach Italien lässt Österreich Geschäfte schließen, sollen wir da munter weiter shoppen? Nein, offensichtlich ist die Lage ernster, als uns glauben gemacht wurde. Eines haben wir jetzt: etwas mehr Klarheit!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.