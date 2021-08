Angesichts des Schulstarts in zwei Bundesländern haben Vertreter von Schüler- und Lehrerverbänden erneut die mangelnde Pandemie-Vorbereitung in den Schulen kritisiert.

Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Schramm, sagte dem Fernsehsender Phoenix, man starte jetzt wieder ohne Plan in den Unterricht und mit dem Credo "Das werde schon gut gehen". Es sei frustrierend, jedes Mal wieder dieselben Sätze sagen zu müssen. Die vierte Corona-Welle sei voll erkennbar, viele Kinder und Jugendliche noch nicht geimpft. Schramm forderte die Ausstattung der Schulen mit mobilen Luftfiltern. Das Hilfspaket der Bundesregierung sei dafür viel zu klein, sagte er.



Ähnlich sieht es der Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbandes, Bartsch. Er sagte der "Rheinischen Post", er sei verärgert über die Vorgänge um die Luftfilter. Nachdem Bayern und Baden-Württemberg vorangegangen seien, hoffe er nun auf ein Einsehen der Politik in Nordrhein-Westfalen. Man müsse alle Voraussetzungen schaffen, um nicht wieder in den Wechsel- und Distanzunterricht gehen zu müssen.



In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hat heute nach den Sommerferien der Unterricht begonnen. In den ersten Wochen gilt eine Maskenpflicht in Innenräumen, zudem sollen ungeimpfte Schüler und Lehrkräfte zweimal pro Woche getestet werden.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.