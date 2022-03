Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix / AP / dpa)

Die Regierung in Kopenhagen kündigte eine Volksabstimmung über einen Beitritt Dänemarks zu den verschiedenen EU-Verteidigungsprogrammen an. Regierungschefin Frederiksen warb dafür, die historische Zurückhaltung Dänemarks in der europäischen Verteidigungspolitik aufzuheben. Dänemark ist zwar Mitglied der Nato, seine Verteidigungspolitik fällt aber unter eine Sonderregelung, die Kopenhagen beim Eintritt in die EU ausgehandelt hatte. An gemeinsamen EU-Projekten im militärischen Bereich nimmt Dänemark im Normalfall nicht teil.

Frederiksen kündigte zudem an, die Verteidigungsausgaben des Landes bis 2033 auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Insgesamt sollen über die nächsten zwei Jahre sieben Milliarden Kronen - umgerechnet knapp eine Milliarde Euro - in die Landesverteidigung gesteckt werden.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.