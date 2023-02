Das Logo der Bundeswehr (imago images/Political-Moments)

Wie der Kommandeur des Zentrums Innere Führung in Koblenz, Kurczyk, mitteilte, werden die Soldaten dagegen geschult. Er warnte vor dem Risiko, in falschen Informationsblasen des Internets gefangen zu sein. Mit Medientraining würden Soldaten darin ausgebildet, Nachrichten und Behauptungen zu hinterfragen und mit anderen, gesicherten Informationen zu ergänzen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Den Angaben zufolge erfolgt dies in zumeist einwöchigen Lehrgängen an verschiedenen Standorten in Deutschland.

