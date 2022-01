Kinder in einem Klassenzimmer führen einen Coronatest durch. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz kehren die Schülerinnen und Schüler heute zurück in den Unterricht. Morgen folgen das Saarland und am Mittwoch Hamburg.

Kinder und Jugendliche in Thüringen starten nach den Weihnachtsferien von Zuhause aus in den Schulbetrieb. Für sie soll es am Montag und Dienstag zunächst Distanzunterricht geben. Von Mittwoch an sollen die Schulen dann nach den Plänen der Landesregierung selbst darüber entscheiden können, ob sie in Präsenz oder im Distanz- oder Wechselunterricht weiterarbeiten.

Im Deutschlandfunk sprach der thüringische Bildungsminister Holter von einem Fehler, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht zu verlängern. Jetzt gehe es darum, vor die Omikron-Welle zu kommen und Kontakte zu minimieren, sagte der Linken-Politiker. Die kritische Infrastruktur müsse aufrechterhalten werden. Zu dieser gehörten auch Schulen und Kindergärten.

Dahmen (Grüne) für tägliche PCR-Tests

Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Omikron-Variante forderte der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen tägliche PCR-Tests an Schulen während der ersten beiden Wochen. Schulen und Kitas müssten auf Erkrankungen und Ausfälle von Lehrern und Erziehern vorbereitet sein, sagte Dahmen der Funke Mediengruppe. Die beste Methode seien PCR-Pool-Tests, weil sie Infektionsherde am sichersten sichtbar machten.

Lauterbach: Masken sind "absolutes Muss"

Bundesregierung und Bundesbildungsministerium hatten zuletzt ihr Ziel bekräftigt, Schulen und Kitas offenzuhalten und mit einem breiten Testangebot zu arbeiten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte zudem am Wochenende im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante noch einmal zum Tragen von Masken aufgerufen. "Die Viruslast der Infizierten ist bei Omikron niedriger, deshalb wirken Masken besser", sagte Lauterbach der "Bild am Sonntag". In den Schulen sei dies ein "absolutes Muss".

Kultusministerkonferenz am Mittwoch

Die Kultusminister und -ministerinnen der Länder wollen am Mittwoch kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten - also noch vor der nächsten Schaltkonferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern am 7. Januar. Wegen der Feiertage mit weniger Tests und verzögerten Infektionsmeldungen sind die Inzidenzzahlen und Angaben zur Verbreitung der Omikron-Variante derzeit nicht präzise.

