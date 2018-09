Der frühere SPD-Vorsitzende Schulz hat die Generaldebatte im Bundestag zu scharfer Kritik an der AfD genutzt. Es sei an der Zeit, "dass sich die Demokraten in diesem Lande gegen die rhetorische Aufrüstung wehren", forderte Schulz. Abgeordnete von Linken, Grünen und SPD erhoben sich, um Schulz zu applaudieren.

Schulz reagierte mit seiner Kritik auf eine Rede Gaulands, in der dieser ein weiteres Mal die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel kritisiert hatte. Der AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende bediene sich in seinen Reden der "tradierten Mittel des Faschismus" und reduziere alles auf ein einziges Thema: "Die Migranten sind an allem Schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben", warnte Schulz mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus. Diese Form der rhetorischen Aufrüstung führe am Ende zu einer Enthemmung und im Ergebnis zu Gewalt auf den Straßen, warnte Schulz.



Der SPD-Abgeordnete bezog sich auch auf frühere Aussagen Gaulands, die Zeit des Nationalsozialismus sei im Verlauf der langen deutschen Geschichte nur ein "Vogelschiss" gewesen. Dazu sagte Schulz: "Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen. Und auf den gehören sie in der deutschen Geschichte."



Viele im Bundestag applaudierten Schulz, als erstes erhoben sich Abgeordnete der Linken, es folgten Grüne und SPD. Gauland wies die Vorwürfe zurück. Seine Aussagen hätten mit Faschismus überhaupt nichts zu tun. In seiner Rede hatte Gauland Merkel vorgehalten, sie verbarrikadiere sich im Bundeskanzleramt von der Wirklichkeit und gefragt: "Wer gefährdet den inneren Frieden? Wir nicht." Zudem bestritt der AfD-Chef abermals, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe. Hitlergrüße seien widerlich, aber das wirklich schlimme Ereignis in Chemnitz sei die Bluttat zweier Asylbewerber gewesen.



Die Generalaussprache im Bundestag ist von Sorgen vor wachsendem Rechtsextremismus geprägt gewesen.



Bundeskanzlerin Merkel forderte eine Absage an Hass und Gewalt. Straftaten von Asylbewerbern müssten aufgeklärt und bestraft werden, betonte Merkel. Das sei aber keine Entschuldigung für Hetze und Anfeindungen.



Linken-Fraktionschef Bartsch kritisierte, die Bundesregierung treibe die Spaltung der Gesellschaft voran. Der FDP-Vorsitzende Lindner monierte, Union, SPD, Linke und Grüne versagten im Umgang mit der AfD. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt verlangte, klare Kante gegen Verfassungsfeinde zu zeigen.