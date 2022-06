Bundesentwicklungsministerin

Schulze: "Die Folgen des russischen Krieges werden uns lange fordern"

Bundesentwicklungsministerin Schulze rechnet mit langfristigen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Entwicklungspolitik. Der Krieg in der Kornkammer Ukraine treibe Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe und treffe die Ärmsten am schwersten, sagte die SPD-Politikerin in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Ein erheblicher Teil des Entwicklungsetats für dieses Jahr werde für die Unterstützung der Ukraine und die Bewältigung der globalen Folgen des Krieges benötigt.

01.06.2022