Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (dpa-news / Kay Nietfeld)

Der Krieg in der Kornkammer Ukraine treibe Lebensmittelpreise weltweit in die Höhe und treffe die Ärmsten am schwersten, sagte die SPD-Politikerin in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Ein erheblicher Teil des Entwicklungsetats für dieses Jahr werde für die Unterstützung der Ukraine und die Bewältigung der globalen Folgen des Krieges benötigt.

Der Etat beträgt 13,35 Milliarden Euro. Wegen der langfristigen Folgen des Krieges hält Schulze die mittelfristige Finanzplanung für nicht ausreichend. Im kommenden Jahr soll der Etat ihres Ministeriums nur 10,7 Milliarden Euro betragen. Dieser Betrag bilde bereits jetzt die Realitäten nicht mehr ab, kritisierte Schulze.

Im Zentrum der Haushaltsdebatte standen heute die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.