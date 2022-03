Die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge sind Kinder. (picture alliance / Pixsell Armin Durgut)

Viele seien ohne ihre Eltern unterwegs, sagte Entwicklungsministerin Schulze anlässlich ihrer Reise nach Sighet an der rumänisch-ukrainischen Grenze. Putins Krieg gegen die Ukraine verursache unermessliches Leid für die gesamte Bevölkerung; Kinder litten aber ganz besonders. Die Ministerin will sich in Sighet über die Lage der Flüchtlinge informieren.

Wie das Innenministerium in Berlin mitteilte, wurden bis heute rund 147.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert. Zugleich wurde erneut darauf verwiesen, dass die tatsächliche Zahl wesentlich höher sein könnte, weil an den Grenzen keinerlei feste Kontrollen stattfänden.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.