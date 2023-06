Interview der Woche

Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Es sei menschenunwürdig, was dort geschehe, meinte Schulze mit Blick auf den Tod hunderter Menschen vor der Küste Griechenlands.

Mit dem heute vom Bundestag beschlossenen Fachkräfte-Einwanderungsgesetz sollen Menschen aus Ländern außerhalb der EU künftig nach einem Punktesystem zur Arbeitssuche nach Deutschland kommen können. Erfahrenen Fachkräften wird die Einwanderung erleichtert.

In Bezug auf die Einigung der EU-Innenminister in der Flüchtlingspolitik verteidigte Schulze die Rolle Deutschlands. Sie sei froh, dass es Bundesinnenministerin Faeser gelungen sei, in der gegenwärtigen Situation überhaupt eine europäische Einigung hinzubekommen. Man müsse dieses Thema mit Ungarn, Polen und Italien gemeinsam verhandeln, und hier sei die Grundlinie im Moment gegen Migration gerichtet.

