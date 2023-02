Svenja Schulze und Hubertus Heil (beide SPD) auf dem Weg zur Sitzung des SPD-Präsidiums im Willy-Brandt-Haus (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Wie die Ministerien mitteilten, führt die fünftägige Reise zunächst nach Ghana, bevor die beiden SPD-Politiker ab Mittwoch die Elfenbeinküste besuchen. Hauptanliegen von Schulze und Heil ist es, sich vor Ort über die Arbeitsbedingungen und Sicherheitsstandards am Anfang der Lieferketten zu informieren. In Ghana steht dabei vor allem die Textilindustrie im Fokus, in der Elfenbeinküste geht es um die Kakao-Plantagen.

Schulze erklärte in diesem Zusammenhang, die Art wie man in Deutschland konsumiere, habe großen Einfluss auf die Arbeits- und Lebensbedingungen in anderen Teilen der Welt. Heil sagte, wer global wirtschafte und Gewinne erziele, müsse auch global Verantwortung übernehmen.

Seit Januar gilt in Deutschland das Lieferkettengesetz. Es verpflichtet Unternehmen, Umwelt- und Menschenrechtsstandards entlang des gesamten Produktionswegs sicherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.