Kakaoplantage in Westafrika (Issouf Sanogo/EPA/AFP/dpa)

Bei Gesprächen mit Regierungsvertretern und der Zivilgesellschaft in Ghana und der Elfenbeinküste soll es um die Wahrung der Menschenrechte in globalen Lieferketten gehen. Heil sagte vor der Abreise, wer global wirtschafte und Gewinne mache, müsse auch global Verantwortung übernehmen. Am 1. Januar ist in Deutschland das Lieferkettengesetz in Kraft getreten, das große Unternehmen dazu verpflichtet, Umwelt- und Menschenrechtsstandards entlang des gesamten Produktionswegs sicherzustellen.

In Ghana, der ersten Station der Reise, steht die Textilproduktion im Mittelpunkt. In der Elfenbeinküste geht es unter anderem um die Arbeitsbedingungen auf Kakaoplantagen.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.