Bundesumweltministerin Schulze will globales Bündnis für Ernährungssicherheit (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt)

Ziel müsse es sein, Millionen Menschen - vor allem in Afrika, dem Nahen Osten und in Asien - vor dem Hungertod zu bewahren, sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf die Folgen des Ukraine-Kriegs in Berlin. Bei der Weltbank-Tagung in Washington in den kommenden Tagen werde sie für ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit werben. Dieses solle offen sein für Regierungen, internationale Organisationen, Stiftungen und den Privatsektor, also für all jene, die sich engagieren wollten, betonte Schulze.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.