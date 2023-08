Bundesentwicklungshilfeministerin Svenja Schulze auf der Generalversammlung der Sahel-Allianz in Mauretanien (picture alliance / photothek / Leon Kuegeler)

Es ist die erste Station ihrer Westafrika-Reise. In Gesprächen mit der mauretanischen Regierung will die SPD-Politikerin nach eigenen Angaben erörtern, wie das Land am effektivsten durch Entwicklungshilfe unterstützt werden kann. Ziel sei es unter anderem, mehr junge Menschen in Beschäftigung zu bringen und eine soziale Absicherung aufzubauen.

Die SPD-Politikerin ist Vorsitzende der Sahel-Allianz. Dieser internationale Verbund stellt Ländern in der Sahel-Zone am südlichen Rand der Sahara finanzielle Hilfe zur Verfügung.

Auf ihrer weiteren Reise wird Schulze auch in Nigeria erwartet. Dort sind Gespräche mit Vertretern der ECOWAS-Länder geplant. Das westafrikanische Wirtschaftsbündnis befindet sich derzeit im Konflikt mit Niger, nachdem dort das Militär den Präsidenten entmachtet hat.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.