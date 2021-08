In Katar können sich in dieser Woche Bürgerinnen und Bürger für die erste allgemeine Wahl in dem arabischen Staat registrieren lassen.

Ihre Kandidaturen werden vom Innenministerium überprüft. Der Emir hatte für den 2. Oktober eine Wahl des sogenannten Schura-Rats angesetzt. Katar ist eine absolute Monarchie, es gibt kein Parlament. Der Schura-Rat hat beratende Funktion. Er billigt den Haushalt und nimmt Stellung zu Gesetze, die vom Emir erlassen werden. Bislang wurden die 45 Mitglieder von ihm ernannt. Die Wahl des Rats ist seit 2004 in der Verfassung vorgesehen, wurde aber immer wieder verschoben.

