In den USA ermittelt die Polizei nach zwei Schusswaffenangriffen in El Paso und in Dayton.

Im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko erschoss ein Mann 20 Menschen in einem Kaufhaus. 26 Passanten wurden verletzt, drei von ihnen befinden sich in lebensbedrohlichem Zustand. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Verdächtige wegen Kapitalverbrechen bei der Justiz aktenkundig. Die Ermittler prüfen außerdem, ob der 21-Jährige ein rassistisches Tatmotiv hatte. Das legt ein Schriftstück mit entsprechenden Äußerungen nahe, das im Internet veröffentlicht wurde.



In Dayton in Ohio tötete ein Mann neun Menschen und verletzte 27. Von ihnen konnten 15 inzwischen das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei erschoss den Täter. Er wird derzeit noch identifiziert.



Nach den beiden Massakern mehren sich erneut Forderungen nach strengeren Waffengesetzen in den USA. Zahlreiche Politiker der Demokratischen Partei, die sich um die Präsidentschaftskandidatur bewerben, forderten, den Besitz von Waffen zu beschränken. In einer gemeinsamen Erklärung der katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten ist von einer "Geißel der Waffengewalt" die Rede, die sich unkontrolliert auf das ganze Land ausbreite.